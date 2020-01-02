شكرا لقرائتكم طارق سامى يدير المباراة الثانية للزمالك فى تاريخه.. اعرف نتيجة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الزمالك مع نظيره أسوان فى السابعة و النصف من مساء اليوم فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولى، وأسندت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور رئاسة اللجنة إلى طارق سامى حكما للساحة، ويعاونه كل من تحسين السادات وابراهيم السودانى.. واحمد عبد الله حكما رابعا.

وقبل المواجهة المرتقبة ، فتٌعد مباراة اليوم هى ثانى المباريات التى يتولى طارق سامى إدارتها لفريق الزمالك، حيث سبق وأدار مباراة واحدة للفريق الأبيض، كانت أمام حرس الحدود موسم 2018/2019، وبالتحديد يوم 5 نوفمبر من عام 2018 ، بالجولة الثالثة عشر من البطولة المحلية، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، كما شهدت المباراة حصول 3 لاعبين من الزمالك على 3 إنذارات .

أحرز الاهداف محمد علاء و محمود كهربا للزمالك ، بينما سجل هدف الحرس أودو موسيس، كما حصل على البطاقات الصفراء فرجانى ساسى ، و طارق حامد بالإضافة على حمدى النقاز ، من الفريق الأبيض، و على مستوى الفريق المنافس فحصل احمد السعدنى حارس المرمى على إنذار ايضا.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

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من المتوقع ان يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من : "محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الرباعي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد مهاجم صريح".

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .