شكرا لقرائتكم مباراة ودية تحسم قرار حلمى طولان بشأن المهاجم الأفريقى لنادى إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، خوض الفريق لمباراة ودية قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيقوم طولان خلال الودية التى يدرس تنظيمها، لاختبار عدد من اللاعبين الأفارقة لاختيار الأفضل من بينهم لضمه إلى الفريق البترولى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويفاضل حلمى طولان بين عددا من اللاعبين الأفارقة وذلك من خلال خضوعهم لفترة معايشة فى تدريبات الفريق تمهيداً لاختيار أحدهما لضمه فى انتقالات الشتاء ويفضل حلمى طولان رؤيتهم هؤلاء اللاعبين فى مباراة ودية، وذلك قبل مواجهة زعيم لحسم قراره بشكل نهائى بشأن الصفقة الجديدة التى سيبرمها النادى البترولى فى مستهل انتقالات الشتاء.

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وتعادل فريق إنبى بالأمس مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.

وشهدت الدقائق الأخيرة اشتعال المبارة بعد احتساب سعيد حمزة حكم اللقاء ركلة الجزاء لصالح إنبى، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسعفان الصغير مدرب حراس الدراويش لإعتراضه على احتساب ركلة الجزاء، ورفض مدرب الحراس مغادرة الملعب قبل أن يتدخل الأمن ويصطحبه للخارج، وبعدها طالب الإسماعيلى احتساب ركلة جزاء لصالحهم بداعى ارتطام الكرة فى يد رامى صبرى، ومن بعدها اشتعلت أجواء المباراة واعتراضات بالجملة على الحكم.

ورفع الإسماعيلى رصيده للنقطة 14 فى المركز الرابع عشر بجدول المسابقة، بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 أهداف بينما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا.