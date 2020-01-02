شكرا لقرائتكم كارتيرون يؤجل حسم ظهير أيمن الزمالك أمام أسوان للحظات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تأجيل حسمه للظهير الأيمن للفريق، الذى يشارك بشكل أساسى فى مواجهة أسوان، إلى المحاضرة الأخيرة الخاصة بالمباراة التى ستجمع الفريقان فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ11 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وانتظر لاعبو الزمالك، تحديد المدرب الفرنسى، للظهير الأيمن فى المران الأخير الذى خاضه الفريق استعدادا لمواجهة أسوان، نظراً لمعاناة الأبيض من غيابات فى هذا المركز لإصابة حازم إمام بخلاف غياب محمد عبد الغنى مدافع الفريق للإيقاف والذى وظفه كارتيرون فى هذا المركز ولكن جاء قرار المدرب الفرنسى بإرجاء اختيار اللاعب الذى سيشارك فى مركز الظهير الأيمن اليوم للمحاضرة الأخيرة التى ستعقد قبل تحرك الفريق من فندق الإقامة إلى ستاد القاهرة.

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ويُفاضل كارتيرون بين المدافع محمد عبد السلام والصاعد أحمد عيد لاعب فريق 99 بالنادى من أجل الاعتماد على أحدهما فى هذا المركز أمام أسوان، على أن يحسم قراره النهائى فى المحاضرة الأخيرة للمباراة وسيدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

من المتوقع أن يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من :"محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وأحمد زيزو، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.