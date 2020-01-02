شكرا لقرائتكم هدف الشمراني العكسي يقصي اتحاد جدة من كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قادت النيران الصديقة فريق الفتح للتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الملك، عقب فوزه المثير بهدفين مقابل هدف على اتحاد جدة يوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.

وبادر الاتحاد بالتسجيل في الدقيقة 13 عبر لاعبه المغربي كريم الأحمدي، لكن هذا التقدم لم يدم طويلا، بعدما أحرز الهولندي ميتشيل تي فريدي هدف التعادل للفتح في الدقيقة 15.

وفي الوقت القاتل، أحرز حمدان الشمراني لاعب الاتحاد هدف التأهل للفتح، بعدما سجل هدفا عكسيا في الدقيقة 89.