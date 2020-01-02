مانشستر سيتي يعبر إيفرتون بثنائية جيسوس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل مانشستر سيتي ملاحقته لليستر سيتي في سباق الحصول على المركز الثاني، بعدما اقتنص فوزا صعبا 2 - 1 من ضيفه إيفرتون، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي، بطل المسابقة في الموسمين الماضيين، إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز العاشر.
وتقمص البرازيلي غابرييل جيسوس دور البطولة في اللقاء، بعدما سجل هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 51 و58، فيما جاء هدف إيفرتون الوحيد عبر لاعبه ريتشارليسون في الدقيقة 71.
وأشعل الهدف الحماس الهجومي لبرايتون الذي حاول استغلال ارتباك تشيلسي وقام بأكثر من محاولة أملا في خطف هدف الفوز لكن كل محاولاته في الدقائق الأخيرة باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل 1 / 1 .
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