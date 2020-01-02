«سلفة لم تسدد».. اتحاد الكرة يطالب أجيري برد 160 ألف دولار

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مطالبة خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق وفريق ليجانيس الحالي برد 160 ألف دولار.

أجيري الذي أقيل من تدريب منتخب مصر في شهر يوليو الماضي، بعد خروج مصر المبكر من بطولة كأس الامم الإفريقية من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا وتم تعيين حسام البدري خلفا له.

وأعلن اتحاد الكرة أن خافيير أجيري حصل على 160 الف دولار كسلفة من الجبلاية، عندما كان مديرا فنيا للمنتخب ولم يسدد المبلغ بعد إقالته.