- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يثير ضجة كبيرة في إنجلترا بسبب "VAR" والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
أثار جوزي مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير زوبعة كبيرة في إنجلترا بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها تقنية الإعادة بالفيديو "VAR" والحكام بعد خسارة ناديه أمام ساوثهامتبون لحساب الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
وتهكم "السبيشل وان" من الحكام بسبب تبعيتهم الكاملة لتقنية الإعادة بالفيديو على حد تعبيره، واعتبر بأنهم أصبحوا حكاما مساعدين لهذه التقنية، بدلا من أن يكونوا حكاما رئيسيين تعود إليهم سلطة القرار فوق أرضية الملعب.
وتأتي تصريحات مدرب "السبيرز" مورينيو هذه لاعتقاده بأن لاعبه ديلي ألي يستحق الحصول على ركلة جزاء في لقاء ساوثهامبون بعد تعرضه لتدخل من الحارس أليكس مكارتي.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يثير ضجة كبيرة في إنجلترا بسبب "VAR" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.