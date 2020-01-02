مورينيو يثير ضجة كبيرة في إنجلترا بسبب "VAR"

الخميس 2 يناير 2020

أثار جوزي مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير زوبعة كبيرة في إنجلترا بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها تقنية الإعادة بالفيديو "VAR" والحكام بعد خسارة ناديه أمام ساوثهامتبون لحساب الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.



وتهكم "السبيشل وان" من الحكام بسبب تبعيتهم الكاملة لتقنية الإعادة بالفيديو على حد تعبيره، واعتبر بأنهم أصبحوا حكاما مساعدين لهذه التقنية، بدلا من أن يكونوا حكاما رئيسيين تعود إليهم سلطة القرار فوق أرضية الملعب.

وتأتي تصريحات مدرب "السبيرز" مورينيو هذه لاعتقاده بأن لاعبه ديلي ألي يستحق الحصول على ركلة جزاء في لقاء ساوثهامبون بعد تعرضه لتدخل من الحارس أليكس مكارتي.