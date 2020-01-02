شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيموفيتش: لقد عدت إلى منزلي وسنجعل سان سيرو يقفز من جديد والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 تحدث النجم السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش​ في أول تعليق له بعد وصوله إلى مدينة ​ميلان​و للإنضمام إلى صفوف نادي ميلان في صفقة إنتقال حرّ موقعا على عقد لستّة أشهر قابل للتجديد.

وقال صاحب الـ38 عاما في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "انا سعيد جدا، لقد عدت إلى منزلي، كنت دائما أقول بأن ميلان هو منزلي وأخيرا عدت إليه". وأضاف متوجها برسالة إلى الجماهير: "أخيرًا أنا هنا، إنتظرونا في سان سيرو، سنجعله يقفز من جديد". ولعب زلاتان سابقا مع ميلان بين عامي 2010 و2012. Advertisements

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