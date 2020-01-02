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شكرا لقرائتكم خبر عن كولوسيفسكي يقوم بالفحص الطبي مع يوفنتوس والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
نشر نادي يوفنتوس الايطالي عبر حسابه الرسمي في تويتر تغريدة تظهر اللاعب السويدي الشاب ديان كولوسيفسكي Dejan Kulusevski وهو يقوم بالفحص الطبي تمهيدا للتوقيع مع البيانكونيرو.
صاحب الـ19 عاما سينضم إلى صفوف قادما من أتالانتا مقابل صفقة قيل أنها تصل إلى 40 مليون يورو، لكنه سيبقى مع فريقه الحالي نادي بارما حتّى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.
وأشارت صحيفة كوريري ديلو سبورت إلى أن اللاعب السويدي سيوقع على عقد لعام 2024 مع يوفنتوس مع راتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو.
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