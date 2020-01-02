انت الان تتابع بوغبا يحتاج لجراحة وقد يغيب عن مانشستر لنحو شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي بول بوغبا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس أن لاعب خط وسط الفريق، الفرنسي بول بوغبا، سيخضع لجراحة في الكاحل وسيغيب "ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

وغاب بوجبا عن المباراة التي خسرها مانشستر على ملعب أرسنال أمس الأربعاء بهدفين دون رد، وأكد مدربه اولي جونار سولسكاير أن غيابه سيستمر لنحو شهر.

وقال سولسكاير في تصريحات صحفية اليوم "إنه على الأرجح يحتاج إلى جراحة في قدمه".

Advertisements

وأضاف "لنرى متى سيعود، لقد خضع لفحوصات، ليست إصابة كبيرة لكنها تحتاج لبعض الوقت للتعافي".

واختتم بالقول " تلقى نصيحة بالخضوع للجراحة في أقرب وقت، غياب بول صدمة كبيرة، سيغيب لنحو ثلاثة أو أربعة أسابيع".