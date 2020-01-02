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استقبال حار من مشجعي ميلان لزلاتان إبراهيموفتش فور وصوله إلى المدينة

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى مدينة ميلانو الإيطالية من أجل الخضوع للفحص الطبي والانضمام بعده إلى فريقه الجديد أي سي ميلان.

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وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المئات من المشجعين ذهبوا لاستقبال النجم السويدي العائد إلى الفريق فور وصوله إلى المدينة، مشيرة إلى أنه حظى بترحيب حار.

وسيخضع «إبراهيموفيتش» للفحص الطبي قبل أن يوقع العقود ويتم تقديمه رسميًا كلاعب لميلان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان اللاعب قد انضم إلى الروسينيري بعقد يمتد حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

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