شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد موعد عودة رمضان صبحي لمران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رمضان صبحي، لاعب الفريق، يجري أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل الاطمئنان على إصابته.

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وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب للغاية في برنامج تجهيز اللاعب.

وأوضح أن اللاعب يتدرب في «الجيم» بشكل يومي قبل إجرائه أشعة جديدة في اليومين المقبلين؛ للاطمئنان على المزق الذي يعاني منه في العضة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مصر الأحد المقبل، في الجولة الـ12 من منافسات الدوري الممتاز، حيث يعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه التاسع على التوالي أمس، على مصر المقاصة بهدفين دون رد.