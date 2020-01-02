شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يخطط لخطف هداف تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسعى بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لخطف هداف نادي تشيلسي تامي أبراهام، حسب تقارير صحفية فرنسية.

Advertisements

وادعت صحيفة Le10 Sport أن المدرب الإسباني مهتم بالحصول على خدمات اللاعب ويرغب في بدء المفاوضات معه في الشهور القادمة.

وأضافت أن «أبراهام» علق مفاوضات تجديد عقده مع البلوز، ما قد يمهد لصفقة انتقاله إلى السيتيزنز ما سيبب صدمة للنادي اللندني.

ويحتل تامي أبراهام المركز الرابع في ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ 12 هدفًا بفارق هدف واحد عن صاحبي المركزين الثاني والثالث بيير-إيمريك أوباميانج وداني إنجز، على الترتيب.