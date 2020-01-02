شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يروي تفاصيل طرده من مباراة إنبي.. ويطالب بمعاقبة رامي صبري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غضبه من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الدراويش ضد إنبي وأدت إلى تعادل الفريقين بهدف لمثله، بعدما كان التقدم من نصيب الإسماعيلي.

وشهدت المباراة طرد مدرب حراس الإسماعيلي في الدقيقة 86، بعد اعتراضه على احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح إنبي، والتي سجل منها رامي صبري هدف التعادل للفريق البترولي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ11 لمسابقة الدوري الممتاز.

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وقال سعفان الصغير، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «الحكام ليسوا ملائكة، ومن الوارد أن يرتكبوا أخطاء وبشكل فج لذلك يجب معاقبتهم في العلن».

وتحدث عن تفاصيل طرده من المباراة قائلا: «فور احتساب ركلة الجزاء قمت بالنزول لأرض الملعب من أجل تهدئة اللاعبين وإبعادهم عن الحكم من أجل استكمال المباراة والسعى نحو التقدم مجددا قبل أن أفاجىء بقرار طردى دون وجود أي سبب واضح».

وأكمل: «الأمر أصبح لا يطاق وهناك ظلم تحكيمى بيّن، وأتمنى معاقبة رامى صبرى مدافع إنبى بعدما قام بإشارات لنا عقب تسجيله الهدف».

واختتم: «لجنة الحكام خرجت علينا بقرارات غريبة منها تعيين طاقم حكام نسائى هل هذا في صالح الكرة المصرية؟ ،وهل نحن قادرون على الرجال ليقوموا باختيار حكم نسائي؟ الأمر أصبح مزحة».