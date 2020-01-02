شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يطمئن على سعد سمير بعد جراحة «أكيليس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا مع سعد سمير مدافع الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليه بعد إجرائه جراحة وتر أكيليس أمس.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي، تواصل طبيب الأهلي مع البروفيسور ماركوس فولتر، الذي أجرى الجراحة؛ لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بحالة اللاعب بعد خضوعه للجراحة أمس.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، قد حرص على الاتصال أيضا أمس بسعد سمير بعد خروجه من غرفة العمليات، واطمأن على نجاح الجراحة.

يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، التي جمعت الفريقين السبت الماضي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.