شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره شيفيلد يونايتد اليوم الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم، فيما سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

يدخل فريق ليفربول المباراة محتلًا صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 55 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل شيفيلد المركز الثامن برصيد 29 نقطة من 20 مباراة.