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بالفيديو.. استقبال حار للسويدي إبراهيموفيتش في مطار ميلانو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

تحدث النجم السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش​ في أول تعليق له بعد وصوله إلى مدينة ​ميلان​و للإنضمام إلى صفوف نادي ميلان في صفقة إنتقال حرّ موقعا على عقد لستّة أشهر قابل للتجديد.

وقال صاحب الـ38 عاما في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "انا سعيد جدا، لقد عدت إلى منزلي، كنت دائما أقول بأن ميلان هو منزلي وأخيرا عدت إليه".

وأضاف متوجها برسالة إلى الجماهير: "أخيرًا أنا هنا، إنتظرونا في سان سيرو، سنجعله يقفز من جديد".

ولعب زلاتان سابقا مع ميلان بين عامي 2010 و2012.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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