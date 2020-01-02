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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. استقبال حار للسويدي إبراهيموفيتش في مطار ميلانو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في أول تعليق له بعد وصوله إلى مدينة ميلانو للإنضمام إلى صفوف نادي ميلان في صفقة إنتقال حرّ موقعا على عقد لستّة أشهر قابل للتجديد.
وقال صاحب الـ38 عاما في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "انا سعيد جدا، لقد عدت إلى منزلي، كنت دائما أقول بأن ميلان هو منزلي وأخيرا عدت إليه".
وأضاف متوجها برسالة إلى الجماهير: "أخيرًا أنا هنا، إنتظرونا في سان سيرو، سنجعله يقفز من جديد".
ولعب زلاتان سابقا مع ميلان بين عامي 2010 و2012.
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