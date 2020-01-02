بالفيديو.. استقبال حار للسويدي إبراهيموفيتش في مطار ميلانو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

تحدث النجم السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش​ في أول تعليق له بعد وصوله إلى مدينة ​ميلان​و للإنضمام إلى صفوف نادي ميلان في صفقة إنتقال حرّ موقعا على عقد لستّة أشهر قابل للتجديد.

وقال صاحب الـ38 عاما في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "انا سعيد جدا، لقد عدت إلى منزلي، كنت دائما أقول بأن ميلان هو منزلي وأخيرا عدت إليه".

وأضاف متوجها برسالة إلى الجماهير: "أخيرًا أنا هنا، إنتظرونا في سان سيرو، سنجعله يقفز من جديد".

ولعب زلاتان سابقا مع ميلان بين عامي 2010 و2012.

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