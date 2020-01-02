شكرا لقرائتكم الجبلاية تنفي منع المصري البورسعيدي من القيد لفترتين متتاليتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يقرر منع النادى المصرى البورسعيدى من فترتي القيد الشتوية الحالية والصيفية المقبلة كما يتردد، كما أن النادى المصرى يحق له قيد أى لاعب فى الوقت الحالى بشرط سداد المستحقات المتأخرة عليه لخزينة الجبلاية مثل باقى أندية الدورى الممتاز .

كانت أنباء ترددت حول أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد أصدر قرار بحرمان النادي المصري من القيد لفترتين متتاليتين، تبدأ من القيد الشتوي الحالي الذي بدأ أمس و ينتهي بنهاية شهر يناير الجارى و الثاني في فترة القيد الصيفي للموسم الجديد 2021/2020 ، بسبب العقوبات التي فرضها الفيفا علي النادي المصري في واقعة قيد اللاعب شيخ موكورو قبل انتهاء عقده مع نادي هلال الابيض السوداني بشهرين .

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وتواصل اليوم الخميس، لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد للموسم الجاري 2019 - 2020 لتدعيم صفوفها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واشترطت اللجنة أن يقوم كل ناد بإنهاء الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة قبل القيد كشرط أساسى، على أن يكون الحق لأي لاعب يتم قيده فى المشاركة فى المباريات الحالية لفريقه.

ويترقب النادي الأهلي وصول البطاقة الخاصة بمحمود كهربا صفقة الأحمر الجديدة فى انتقالات يناير بعد مخاطبة نادي أفيس البرتغالي رسمياً للحصول على البطاقة الدولية للاعب.

تمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أي نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير الجاري الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعي أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.