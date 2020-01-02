شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقدم مذكرة احتجاج ضد حكم حكم مباراته مع إنبى للجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى احتجاجاً رسمياً إلى اتحاد الكرة ضد سعيد حمزة حكم مباراة الدراويش مع انبى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، وأصدر النادى الإسماعيلى بيانا عبر موقعه الرسمى ضد حكم مباراة فريقه أمام إنبى فى بطولة الدورى المصرى والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله

وقال البيان: "يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى دوماً على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته فى نجاح مسابقتها المختلفة الا ما حدث اليوم من حكم مباراة الاسماعيلى وانبى اقل ما يقال عليه انه فجر تحكيمى وظلم واضح للنادى الاسماعيلى حيث قام الحكم بإحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادى الإسماعيلى لا أساس لها من الصحة، وتغاضى عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادى الإسماعيلى بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها، وحيث ان الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الإسماعيلى اليوم هو استمراراً لمسلسل طويل من الظلم التحكيمى حيث إن النادى الإسماعيلى هو اكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم.

وتابع البيان : "إذ يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ما تعرض اليه فريقه فى مباراة اليوم تجاوز كل الحدود واكد بما لا يدع مجال للشك ان الأخطاء التحكيمية التى احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الإسماعيلى ، الأمر الذى دعا مجلس إدارة النادى بالتقدم باحتجاج رسمى ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق فى تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الاخطاء مستقبلاً مع تحرى الدقة فى اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والانصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدورى.

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وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بأنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيديه لحفظ حقوق النادى فى حال عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية.

– وإذ يؤكد مجلس الإدارة انه لم ولن يتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى وعدم تكرار تلك المهزلة.

– ويؤكد المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصرى لكرة القدم حيال الظلم التحكيمى الذى يتعرض له النادى الإسماعيلى والقرارات التى سوف يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم رداً على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه.