الأهلي يحتفل بالانتصار التاسع على التوالى على طريقته الخاصة

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جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر ، بالارقام القياسية التى يحققها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الاحمر فى الايجيبشن ليج، ونشرت الصفحة صورة المدرب السويسرى وعلقت قائلة: " 9 مباريات = 9 فوز مع القائد".

في يوم 30 أغسطس الماضي تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر وسط انتقادات كبيرة تعرض لها مجلس إدراة الفريق نظراً لأن الجمهور كان يرى أن المدرب لا يمتلك السيرة الذاتيه الجيدة التي تؤهله لقيادة الفريق خلال هذه الفترة، خاصة بعد رحيل المدرب الأورجواياني لاسارتي الذي لم ينجح في إقناع الجمهور على الإطلاق، حيث دائما ما كانت النتائج متذبذبة بشكل كبير للغاية.



فايلر

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إلا أن مع الوقت استطاع فايلر أن يثبت للجميع أنه مدرب جيد للغاية، بل أنه حقق الانطلاقة الأقوى للأهلي في الدورى منذ سنوات طويلة حيث لعب 9 مباريات حقق الفوز فيهم جميعاً وسجل 25 هدفاً، بينما استقبلت شباكه هدفاً واحداً فقط، بل إنه لم يخسر سوى مرة واحدة فقط لاغير مع الفريق حتى الآن كانت أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، قبل أن يعود بعدها ويحقق انتصاريين متتالين على الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز ويحصد 6 نقاط.

كل هذه الأمور جعلت فايلر هو المعشوق الأول لجماهير الأهلي حالياً، بل أصبح البعض يتوقع له أنه سيعيد للأذهان عصر البرتغالي مانويل جوزيه، حينما كان الفريق الأحمر يكتسح الجميع سواء محلياً أو أفريقياً، حيث على الرغم من أن الطريق لم يكن ممهد على الإطلاق للمدرب السويسري الذى سيطمح للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع المارد الاحمر فى 2020 .

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز مهم وصعب على مضيفة مصر المقاصة بهدفين نظيفين، أحرزهما على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.