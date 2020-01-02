شكرا لقرائتكم حزمة عقوبات على المخالفين بدوري القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، العقوبات الخاصة بمنافسات الجولة الأخيرة من المسابقة، عقب مناقشة تقارير الحكام والمراقبين . وقررت اللجنة إيقاف أمير مدحت أحمد لاعب البنك الاهلى مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام بترول اسيوط، وإيقاف رامز ميلاد شحاتة لاعب نادى ديروط مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام نادى محافظة الفيوم بالإضافة الى عقوبة لجنة الانضباط .

كما اتخذت اللجنة العديد من العقوبات أبرزها: - ايقاف طارق محمد فضل لاعب ديروط مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها. - ايقاف كريم رافت ابراهيم السيد ومحمد محمد رفعت عبدالغني لاعبي نادى محافظة الفيوم مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما امام ديروط. - ايقاف بلال سالم سعد جمعة لاعب نادي بنى سويف مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام طهطا . - التنبيه على نادي الداخلية بمخاطبة الجهات الأمنية لتكثيف حضورها لتأمين جميع عناصر اللعبة أثناء إقامة المباريات على ملعب النادي مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات مضاعفة. - إيقاف سمير فكري محمد لاعب نادي الداخلية مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث و توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد. - ايقاف محمود ابراهيم كامل شعلان لاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام الداخلية. - ايقاف حسام فتحي رجب لاعب نادي الزرقا مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام منتخب السويس . - ايقاف فرانسيس مانتي لاعب نادي أبوقير للأسمدة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام العاب دمنهور . Advertisements - ايقاف عمرو علي احمد عبدالمقصود لاعب نادي العاب دمنهور مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام أبوقير للأسمدة. - ايقاف محمد مصطفي محمد ابوشعيشع لاعب النجوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثاني والطرد فى مباراة فريقه امام بتروجت. - ايقاف مدحت رمضان ابوبكر لاعب نادي الشبان المسلمين بقنا ثلاثة مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد لضرب الخصم بدون كرة فى مباراة فريقه امام المنيا. - إيقاف مؤمن محمد صبري مدير الكرة بنادي الشبان المسلمين بقنا مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية "خمسمائة جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد لنزوله أرض الملعب بدون إذن والاعتراض على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام المنيا. - إيقاف مصطفي شعبان عبدالعال لاعب نادي المنيا ثلاثة مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد لضرب الخصم بدون كرة فى مباراة فريقه امام نادي الشبان المسلمين بقنا . - ايقاف طارق السيد المدير الفني لنادي المنيا مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية "خمسمائة جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب نزوله أرض الملعب بدون إذن ولما بدر منه تجاه لاعب الفريق المنافس فى مباراة فريقه امام نادي الشبان المسلمين بقنا. - ايقاف محمد سيد احمد طبيب نادي المنيا مباراة اعتباراً وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية "خمسمائة جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد لنزوله أرض الملعب بدون إذن والاعتراض على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام نادي الشبان المسلمين بقنا. - إيقاف احمد الكيلاني المدير الاداري لنادي سيراميكا كليوباترا مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد الاعتراض على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام المريخ. - توجيه إنذار لنادي الزرقا كونها أول مرة والتنبيه بالالتزام بتوقيت المباريات وتعليمات وشروط المسابقة للمسموح بتواجدهم في المباريات بسبب تأخر بدء مباراة الفريق امام منتخب السويس لمدة 15 دقيقة لاخراج الاعداد الزائدة من الملعب . - إيقاف عبدالله شلبي لاعب نادي منتخب السويس مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد للاعتراض على الحكم عقب مباراة فريقه امام الزرقا. - ايقاف حاتم فرغلي هاشم مدرب حراس مرمي نادي المالية بكفر الزيات أربعة مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنيه " الف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه امام الحمام تجاه الحكم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزمة عقوبات على المخالفين بدوري القسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.