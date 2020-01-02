شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يعلن استمرار العمل فى تطوير مركز شباب محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مركز شباب محمد صلاح مستمر العمل به، من ناحية التطوير بمسقط رأس اللاعب، بعد التواصل مع الشركة المنفذة لتطوير المركز مؤكدا أنه تم التواصل مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير بمركز شباب محمد صلاح، وتم الاتفاق على كافة الامور، على أن يتم استئناف العمل فى تطوير المركز، الذى سيكون لخدمة أبناء نجريج، لإتاحة الفرصة لتكرار تجربة خروج محمد صلاح، و الذى يٌعد من أفضل لاعبى العالم .

وكانت الأيام الماضية قد شهدت توقف أعمال التطوير في مركز شباب محمد صلاح بمسقط رأس اللاعب، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والخاصة بإعادة بناء السور، وبناء حائط خرساني، والتغلب على رشح المياه الجوفية داخل أرضية الملعب ومركز الشباب، والتى توقفت بسبب رفض انهاء المستخلصات الخاصة بالشركة المنفذة .

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يذكر أن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد وافق على اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه، وذلك لتطوير مركز شباب محمد صلاح وتنجيل أرضية الملعب، الذى شهد نشأة هداف الدورى الإنجليزى فى الموسم الماضى ، لتشمل تطوير المبنى الاجتماعى لمركز الشباب، والذى سيضم متحفا لأهم مقتنيات اللاعب الذى استطاع وضع اسم مصر على خريطة الكرة العالمية، وإتاحة الفرصة لمركز شباب نجريج لتكرار تجربة خروج محمد صلاح والذى خرج من قطاع الناشئين بالمركز الذى يعتبر الأكبر على مستوى إدارة الشباب والرياضة ببسيون.

ويصل محمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف فى صفوف ليفربول الى مصر، الأسبوع المقبل للمنافسة على لقب الأفضل فى أفريقيا فى مدينة الغردقة يوم 7 يناير الجارى الموافق الثلاثاء المقبل، وذلك بأحد فنادقها الشهيرة فى سهل حشيش.