شكرا لقرائتكم إكرامي ينتظم في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، في مران فريقه اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشارك شريف إكرامي في المران بعد تعافيه من آلام السمانة التي تسببت في ابتعاده عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الأخيرة.

وانتظم شريف إكرامي في المران الذي قاده يانكون ميشيل مدرب الحراس والذي شارك فيه على لطفي ومصطفى شوبير، فيما خاض محمد الشناوي مرانا استشفائيا بعد مشاركته في مباراة مصر المقاصة أمس في الدوري والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة إف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

ونجح فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى تحقيق فوز مهم وصعب على مصر المقاصة أمس، بهدفين نظيفين أحرزهما على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 72 ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 79، فى المواجهة التى أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدورى العام، فى الوقت الذى توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15