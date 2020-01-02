شكرا لقرائتكم تعرف على طلب وائل جمعة الوحيد من لاعبي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب وائل جمعة مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق، لاعبى المارد الاحمر بالتتويج بدوري ابطال افريقيا فى العام الجديد، والذى يغيب عن الخزائن الاهلاوية منذ 2013.

وكتب وائل جمعة عبر تويتر : "بداية سنه جديده بفوز مميز والمحافظه على الصداره.. إن شاء الله المواصله بنفس المستوى والعوده لزعامة أفريقيا".

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز .

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وائل جمعة

ارتفع رصيد الأهلي بعد الفوز على المقاصة للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام بعد اعتلاء المقاولون العرب للصدارة مؤقتاً بعد الفوز على الإتحاد السكندري عصر اليوم، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15.

وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

ويواجه الأهلي فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم 11 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا