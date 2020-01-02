شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يجدد عقده مع بيراميدز رغم عروض الزمالك والخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، جلسة مهمة مع ملاك نادى بيراميدز شهدت اتفاقه على تجديد عقده لمدة موسمين مع النادى، وتم توقيع العقود على أن يكون الإعلان خلال الأيام المقبلة.

وينتهى عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادى خلاى الميركاتو الشتوى الجاري.

ودخلت عدة أندية خليجية خاصة فى الدورى السعودى والإماراتى فى مفاوضات لضم السعيد بخلاف نادى الزمالك، الذى كان يرغب بقوة فى الحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى الجارى، إلا أن صانع الألعاب الدولى فضل استكمال مسيرته مع بيراميدز.

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وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك قد بتوصية إلى مجلس إدارة النادى، بضم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة بنهاية الموسم الجارى، فى حالة عدم فتح باب الاستبدال فى شهر يناير المقبل، حيث يمتلك الأبيض مقعدا وحيدا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال الشهر القادم، لذا ترغب إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة بدعم مركز المهاجم أو الظهير الأيمن بدلا من ضم السعيد.

وطلب عبد الله السعيد، الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا أن مسؤولى النادى الأبيض قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة لذا طالبته إدارة الزمالك بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى.