شكرا لقرائتكم الأهلي يستعد للسفر إلى زيمبابوي بجلسة مع عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على إنه سيعقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لمناقشة آخر ترتيبات السفر إلى زيمبابوي، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الجلسة تشهد التطرق إلى كافة المحاور الخاصة برحلة زيمبابوي، لحسم الموعد الرسمي للسفر، وخط سير الرحلة أيضا، بجانب الحديث عن برنامج الفريق في زيمبابوي قبل المباراة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية؛ من اجل الترتيب لرحلة الفريق الخارجية القادمة.

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وأوضح أن كامل تركيز الجهاز الفني حاليًا في مباراة نادي "إف سي مصر" القادمة في الدوري، مؤكدًا أن الترتيبات أيضا لرحلة زيمبابوي تسير بالتوازي مع التحضير لمباراة الدوري المقبلة المقرر لها الأحد المقبل.

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة أمس الأربعاء بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى بينما يقود الهجوم مروان محسن، فى الوقت الذى بدأ المقاصة بتشكيل مكون من محمود حمدى فى حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحى وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلى وعمرو مرعى .