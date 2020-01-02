شكرا لقرائتكم بيراميدز يهاجم حرس الحدود بـ دودى الجباس.. والسعيد يتأهب لنادى المائة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، تشكيله الذى سيواجه حرس الحدود فى مباراة الدورى الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية، فى الثانية والنصف ظهرا. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: عمر جابر - عبد الله بكرى - على جبر - أحمد أيمن منصور خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا Advertisements خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدى سليمان - محمد حمدى - ولفريد كانون - إيريك تراورى - محمود حمادة - جون أنطوى - رجب بكار وخرج من القائمة بقرار الجهار الفنى، التونسى عمر العيونى، ومحمد عطوة. ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً . ومن جانبه طالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات أمام منافس قوى لايستهان بقدرات لاعبيه ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود امام بيراميدز مكون من : "أحمد محمود السعدنى - عبدالله عواضى - مصطفى محمود "زناري" - خالد سامى - حسن مجدى - مصطفى جمال - محمد أسامة - محمد عبد اللطيف "جريندو" - أحمد فتحى "فيليكس" - أنتونى لوكاسا - أحمد عبد الباسط "شرويدة".

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