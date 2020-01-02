شكرا لقرائتكم الخليج 365 يفجرها.. حمدى النقاز يطلب العودة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال موقف التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك غامضاً، والذى قام بفسخ عقده مع الفريق الأبيض بداعى عدم حصوله على مستحقاته، فيما يخص وجهته المقبلة، بعد انتهاء الإجازة، التى يقضيها اللاعب حالياً مع أسرته، فى الوقت الذى قامت إدارة الزمالك بشكوى اللاعب لدى الإتحاد الدولى "فيفا".

وعلم "الخليج 365" أن حمدى النقاز تواصل مع إدارة الزمالك، لبحث إمكانية عودته من جديد خاصة بعدما نمى لعلم اللاعب أن موقفه معقد، وأن الإيقاف والغرامة المغلظة فى انتظاره، خاصة بعد إعلان إدارة الزمالك أن مستحقات اللاعب تبلغ مليون و450 الف دولار تم الاتفاق فى العقد أن يحصل عليهما على 4 دفعات الأولى فى شهر أغسطس الماضى، وهى التى حصل عليها بالفعل بل وحصل اللاعب بشكل مبكر على دفعة شهر يناير الجارى، فى الوقت الذى يتبقى قسطين الاول مستحق فى شهر إبريل القادم والأخر فى شهر يوليو.

ويرفض الزمالك حتى الآن فكرة عودة اللاعب من جديد، خاصة أن الإدارة البيضاء ترى أنه لا حاجة لخدماته الفنية من ناحية، بالإضافة لتأكيد محامى الزمالك أن النادى الأبيض قد يحصل على مبلغ يفوق الـ2 مليون ونصف دولار حال استمرار الشكوى المقدمة ضد اللاعب فى الفيفا، وهى قيمة عقده بالإضافة لمبلغ مالى إضافى.

مصدر مقرب من النقاز أكد لسوبر كورة أن هناك نادى سعودى كبير يرغب فى ضمه، إلا أن هناك حالة من القلق بشأن ضمه بسبب وجود احتمالية لإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر، حال نجاح الزمالك فى اثبات صحة موقفه لدى الاتحاد الدولى فيفا.