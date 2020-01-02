شكرا لقرائتكم محمد محسن أبو جريشة: التحكيم يمنع الإسماعيلى من التقدم فى جدول الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد محسن أبو جريشة، مدرب الإسماعيلي عن استيائه من أداء طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة فريقه أمام إنبي، وتعادل الدراويش مع إنبى بأخطاء تحيكيمة بعدما كان متقدما بهدف عن طريق عماد حمدى قبل أن يتعادل رامى صبرى من ركلة جزاء لأنبى مشكوك فى صحتها.

وأضاف أبوجريشة :”كعادتى لا أحب الحديث عن التحكيم، فضلا عن عدم رؤية ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا لكن الأخطاء كانت تفوق كل أخطاء التقدير".

وشدد مدرب الإسماعيلى : "لجنة الحكام تؤكد أنها ستعاقب الحكام فى السر فما الفائدة التى ستعود علينا من ذلك ؟ " .

وأتبع "أخطاء التحكيم حرمتنا من الفوز والارتقاء في جدول الدوري، فالفوز كان سيرفع رصيدنا إلى 16 نقطة ويقفز بنا للمركز الخامس".

وبسؤاله عن أداء الفريق أتم حديثه: "لم يكن الأداء جيدا على الإطلاق كانت هناك بعض الفردية على حساب مصلحة الفريق".

وأصدر النادي الإسماعيلي بيانا عبر موقعه الرسمي ضد حكم مباراة فريقه أمام إنبى فى بطولة الدورى المصرى والتى أنتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله .

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وقال البيان: "بادئ ذي بدء يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى دوماً على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقتها المختلفة الا ما حدث اليوم من حكم مباراة الاسماعيلى وإنبى أقل ما يقال عليه أنه فجر تحكيمى وظلم واضح للنادى الاسماعيلى حيث قام الحكم بإحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادى الاسماعيلى لا أساس لها من الصحة، وتغاضي عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادي الإسماعيلي بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها، وحيث ان الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الاسماعيلى اليوم هو استمراراً لمسلسل طويل من الظلم التحكيمى حيث ان النادى الاسماعيلى هو اكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم.

وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ان ما تعرض اليه فريقه في مباراة اليوم تجاوز كل الحدود واكد بما لا يدع مجال للشك ان الأخطاء التحكيمية التي احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الاسماعيلى.

الامر الذي دعا مجلس إدارة النادي بالتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق في تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الاخطاء مستقبلاً مع تحري الدقة في اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والانصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدورى.

وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بأنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيديه لحفظ حقوق النادى في حالة عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية.

وإذ يؤكد مجلس الإدارة انه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى وعدم تكرار تلك المهزلة.

ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم حيال الظلم التحكيمى الذى يتعرض له النادى الاسماعيلى والقرارات التي سوف يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم رداً على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه.