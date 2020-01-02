شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. أجايي يشارك في التدريب الجماعي وتأهيل الشحات ووحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم جونيور أجايي، مهاجم الأهلي، في مران فريقه الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة ، وشارك أجايي في تدريبات الكرة بعد تخلصه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتعرض أجايي للاصابة خلال لقاء الأهلي أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا ، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية التي تخلص منها.

فيما واصل الثنائي حسين الشحات ومحمود وحيد، لاعبا الأهلي، الغياب عن تدريبات الفريق الجماعية والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إف سي مصر.

وخاض الثنائي تدريبات استشفائية على هامش المران للتخلص من الإصابة حيث يعاني الشحات من إجهاد في العضلة الضامة بينما يعاني محمود وحيد من إجهاد عضلي.

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فيما خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة التي أقيمت أمس على استاد السلام تدريبات استشفائية اليوم على ملعب التتش.

اشتمل المران على بعض الفقرات؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة «إف سي مصر» التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

كان الاهلى قد فاز على المقاصة فى المباراة التى جمعت بينهما امس فى الجولة الحادية عشر من البطولة المحلية ، بهدفين دون رد احرزهما على معلول من ركلة جزاء ، ومحمد مجدى قفشة .

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر بالأرقام القياسية التى يحققها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر فى الإيجيبشن ليج، ونشرت الصفحة صورة المدرب السويسرى وعلقت قائلة 9 مباريات = 9 فوز مع القائد، ففى يوم 30 أغسطس الماضى تعاقد النادى الأهلى مع المدرب السويسرى رينيه فايلر وسط انتقادات كبيرة تعرض لها مجلس إدراة الفريق نظراً لأن الجمهور كان يرى أن المدرب لا يمتلك السيرة الذاتية الجيدة التى تؤهله لقيادة الفريق خلال هذه الفترة، خاصة بعد رحيل المدرب الأورجواياني لاسارتي الذي لم ينجح في إقناع الجمهور على الإطلاق، حيث دائما ما كانت النتائج متذبذبة بشكل كبير للغاية.