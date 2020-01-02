شكرا لقرائتكم تعرف على استعدادات فايلر لنادي مصر فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، فى دراسة فريق نادي إف سي مصر استعدادًا لمواجهة الفريقين الأحد المقبل، في الجولة الـ12 من مباريات الدوري العام .

وحصل الجهاز الفني على مجموعة من المباريات المسجلة للفريق المنافس، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الأحد، ويعكف فايلر على دراسة فريق "إف سي مصر"، بعد متابعة مبارياته الأخيرة أمام طنطا والمقاصة والاتحاد والإسماعيلي وحرس الحدود؛ للاستعداد له بشكل جيد، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه التاسع على التوالي أمس على مصر المقاصة بهدفين دون رد.

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ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة أمس الأربعاء بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى بينما يقود الهجوم مروان محسن، فى الوقت الذى بدأ المقاصة بتشكيل مكون من محمود حمدى فى حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحى وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلى وعمرو مرعى .