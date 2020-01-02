مران الأهلي .. عودة أجايي للتدريبات الجماعية وإكرامي يشارك في جزء من المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

خاض فريق الأهلي حصة تدريبية اليوم الخميس بعد مباراة الفريق والتي جرت أمام مصر للمقاصة يوم الأربعاء ضمن الجولة 11 من الدوري الممتاز والتي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وشهد مران النادي الأهلي مشاركة في جزء من المران من جانب الحارس شريف إكرامي قبل أن يواصل التأهيل.

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ومن جانبه شارك جونيور اجايي في تدريبات الكرة بعد أن كان قد تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية في مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال.

ومن جانبه واصل حسين الشحات الغياب عن التدريبات الجماعية مع الفريق حيث اكتفى بالجري.

وخاضت عناصر الفريق الأساسية مران استشفائي فيما خاضت باقي العناصر مرانًا كاملاً.