محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
خاض فريق الأهلي حصة تدريبية اليوم الخميس بعد مباراة الفريق والتي جرت أمام مصر للمقاصة يوم الأربعاء ضمن الجولة 11 من الدوري الممتاز والتي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف.
وشهد مران النادي الأهلي مشاركة في جزء من المران من جانب الحارس شريف إكرامي قبل أن يواصل التأهيل.
ومن جانبه شارك جونيور اجايي في تدريبات الكرة بعد أن كان قد تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية في مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال.
ومن جانبه واصل حسين الشحات الغياب عن التدريبات الجماعية مع الفريق حيث اكتفى بالجري.
وخاضت عناصر الفريق الأساسية مران استشفائي فيما خاضت باقي العناصر مرانًا كاملاً.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلي .. عودة أجايي للتدريبات الجماعية وإكرامي يشارك في جزء من المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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