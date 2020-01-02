الأهلي يكشف موقف الشحات وأجايي من مباراة نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، إن هناك محاولات لتجهيز ثنائي الفريق حسين الشحات وجونيور أجايي للحاق بمباراة نادي مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي مصر يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن فريقه لديه رغبة قوية في استعادة الثنائي لتدعيم الجانب الهجومي.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر سيتطمئن مع طبيب الفريق خالد محمود على موقف الثنائي من مباراة الأحد، مؤكدًا أن هناك متسعًا من الوقت لتجهيزهما قبل مباراة نادي مصر.

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ويعاني جونيور أجايي من الإجهاد في العضلة الخلفية، في حين يعاني حسين الشحات من إصابة في العضلة الضامة حيث غاب الثنائي عن مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة الأخيرة في الدوري.

وعن مباراة نادي مصر، أكد عبد الحفيظ أن فريقه لديه هدف واحد وهو مواصلة الانتصارات المحلية من أجل الحفاظ على صدارة الدوري.

وأنهى عبد الحفيظ تصريحاته :"لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز الذي سيكون دافعًا قويًا قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم".

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 27 نقطة بالفوز في تسع مباريات حيث فاز الفريق الأحمر أمس الأربعاء على مصر المقاصة بنتيجة (2-0).

ومن المقرر أن يلعب الأهلي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 11 من الشهر الجاري ضمن حسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.