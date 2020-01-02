الأهلي يتحدث عن.. الصفقة الأخيرة.. رحيل أزارو وموعد وصول بطاقة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه اقترب من حسم الصفقة الأخيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحات إذاعية، أن ملف الصفقة الأخيرة اقتربت من الحسم لكن تظل المفاوضات سارية حتى الآن.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط الأهلي بأكثر من لاعب أفريقي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث يأتي من أبرزهم النيجيري بليسنج إليكي لاعب لوزيرن السويسري.

وعن اقتراب رحيل وليد أزارو عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، أجاب عبد الحفيظ قائلاً :"لا يوجد عرض رسمي حتى الآن، أما بالنسبة لغيابه عن المشاركة فهو قرار فني".

عبد الحفيظ تحدث عن موقف اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، ليكشف :"طلبنا الحصول على البطاقة الدولية وفوجئنا باستعلام ناد آخر عن البطاقة الدولية لكهربا".

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وتابع :"اتحاد الكرة سيحل هذه المشكلة لكن عليهم الإعلان عن النادي الذي قام بهذا التصرف، لكن في النهاية بطاقة كهربا ستصل اليوم الخميس".

وكان الأهلي حصل على خدمات كهربا مؤخرًا قادمًا من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي حيث وقع صاحب الـ25 عامًا على عقود انتقاله لمدة أربعة أعوام ونصف.

الأهلي استطاع أن يفوز على مصر المقاصة أمس الأربعاء بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن المرحلة الـ11 من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه نادي مصر يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة بعدما حقق الأحمر تسع انتصارات متتالية، حيث يبتعد المتصدر عن ملاحقه المقاولون العرب بفارق نقطتين.