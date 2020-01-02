الأهلي يعلن تأجيل مواجهة الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي تأجيل مباراة العملاق الأحمر مع الهلال السعودي بطل آسيا من شهر يناير الحالي إلى مارس المقبل.

والتقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي آلميريا الإسباني ليتفقا على التأجيل.

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ويمر الأهلي بفترة ضغط مباريات خلال شهر يناير ما يجعل مواجهة الهلال لها أثر سلبي على الحالة البدنية للاعبين خاصة أنها ستقام في المملكة العربية السعودية.

وكان مقرراً للمباراة بين بطل إفريقيا التاريخي وبطل آسيا الحالي يوم 13 يناير الجاري، لكن تم تأجيل إلى وقت لاحق في مارس يُكشف عنه لاحقا.

وأجرى آل الشيخ اتصالاً برئيس نادي الهلال السعودي في حضور الخطيب لتتوصل الأطراف الثلاثة إلى تحديد موعد في مارس المقبل للمباراة التي تقام بمناسبة اعتزال اللاعب طارق التائب.