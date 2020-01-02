الطائرة الشاطئية تتجه إلى إريتريا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لطوكيو

تطير بعثة منتخبات مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى إريتريا فجر غد الجمعة للمشاركة في المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التي تقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 يناير الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين.

وتشارك البعثة المصرية بأربعة منتخبات بواقع منتخبين

للرجال " ا ، ب" ومنتخببن للسيدات " ا ، ب" يمثلها ثمانى لاعبين ولاعبات ، يمثل منتخب "ا" للرجال ،خالد فرج الفيومى "سموحة" وأحمد محمد متولى "المنيا"، ومنتخب الرجال"ب" يمثله جلال محمد أبو العلا "الطيران" وأحمد عزب الشوربجي "بتروجت" .

أما منتخبا السيدات فيمثله لاعبتا النادي الأهلي، دعاء توفيق الغباشي وفريدة العسقلاني منتخب "ا"، ويمثل منتخب "ب" راندا عبده رضوان "الزمالك" وندى حمدى سمير "الصيد".

ويرأس البعثة أحمد عمرو عطا المدير الفني لمنتخبات الكرة الطائرة الشاطئية بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، بالإضافة إلى الحكمين الدوليين نهى مصطفى و حازم الشربيني.

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وقال أحمد عطا في تصريحات صحفية قبل سفر البعثة أن التصفيات الإفريقية تقام على ثلاث مراحل بنظام مختلف عن التصفيات الأفريقية المتعارف عليها، حيث يتأهل من المرحلة الأولى ثلاث منتخبات ففي منافسات الرجال، ومنتخبين أنين في منافسات السيدات إلى المرحلة الثانية من التصفيات التي لم يتحد مكانها وموعد حتى الآن من قبل الاتحاد الإفريقى للكرة الطائرة، ثم يتأهل 20 منتخبا في كل فئة من القارة الافريقية إلى التصفيات الثانية التي تقسم إلى أربع مجموعات، بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل للمرحلة الثالثة والاخيرة من التصفيات الأول والثاني من كل مجموعة من المرحلة الثانية، ليحصل صاحب المركز الأول في التصفيات الأخيرة على تذكرة التأهل إلى طوكيو، أما الثاني والثالث فيتأهلا لبطولة العالم.

وأضاف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية أن الاتحاد الإفريقي حدد أن كل دولة تشارك في التصفيات بأربعة منتخبات بواقع منتخبين

للرجال ومثلهما للسيدات، مشيرا إلى أن منتخبي السيدات يلعبن في التصفيات ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات إريتريا والسودان وجنوب السودان، حيث يلعب كل منتخبين مع منتخبا الدولة الأخرى مباراتين بواقع 21 نقطة للمباراة الواحدة، وفي حالة الفوز في المباراتين تكون النتيجة 2 / 0، أما في حالة الفوز في مباراة والخسارة في الأخرى فيحدث التعادل، لتقام مباراة ثالثة فاصلة من 15 نقطة لتحديد الفريق الفائز في مجموع المباراتين، مشيرا إلى أن منتخبي الرجال يلعبان ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات رواندا وارتيريا وجنوب السودان.

وأشار المدير الفني إلى أن المنتخبات الأربعة استعدت للتصفيات منذ الأول من ديسمبر الماضي والإنتظام في معسكر إعداد مفتوح ضم 16 لاعبا ولاعبة، بواقع 8 لاعبين و8 لاعبات ، وتم تصفيتهم إلى 8 لاعبين ولاعبات بواقع 4 فى كل فئة، ثم انتظم اللاعبين والاعبات في معسكر مغلق من يوم 19 ديسمبر بالتدريب على مرحلتين، وفى أوقات أخرى على ثلاث مراحل يوميا بنادى هليوبوليس فرع الشروق، والإقامة في فندق دار الإشارة حتى موعد السفر فجر غد ، تحت إشراف الجهاز الفني الذي يضم معه كل من إسلام عكاشة مدربا لمنتخبا الرجال والمسئول عن برامج الأعداد ، ومصطفى عبد العال مدربا لمنتخبي السيدات.