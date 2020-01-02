طبيب الأهلي يطمئن على سعد سمير بعد جراحة وتر أكيلس

أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بسعد سمير مدافع الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليه بعد إجرائه جراحة وتر أكيلس أمس.
كما تواصل طبيب الأهلي معالبروفيسور ماركوس فولتر الذي أجرى الجراحة؛ لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بحالة اللاعب بعد خضوعه للجراحة أمس.
وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، قدحرص على الاتصال أيضا أمس بسعد سمير بعد خروجه من غرفة العمليات، واطمأن على نجاح الجراحة.
يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، التي جمعت بين الفريقين السبت الماضي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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