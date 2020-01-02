الأهلي يستعد للسفر إلى زيمبابوي لملاقاة بلاتينيوم

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه سيعقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق؛ لمناقشة آخر ترتيبات السفر إلى زيمبابوي؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري

أبطال أفريقيا.

أضاف، أن الجلسة تشهد التطرق إلى المحاور كافة الخاصة برحلة زيمبابوي؛ لحسم الموعد الرسمي للسفر، وخط سير الرحلة أيضًا، بجانب الحديث عن برنامج الفريق في زيمبابوي قبل المباراة،

مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية؛ من أجل الترتيب لرحلة الفريق الخارجية المقبلة.

أوضح، أن كامل تركيز الجهاز الفني حاليًا في مباراة نادي « إف سي مصر » المقبلة في الدوري، مؤكدًا أن الترتيبات أيضًا لرحلة زيمبابوي تسير بالتوازي مع التحضير لمباراة الدوري المقبلة، المقرر لها الأحد المقبل.