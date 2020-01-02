أبو جريشة: ما الفائدة التي تعود على الإسماعيلي من محاسبة الحكام سرًا

أبدى محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلي استيائه من أداء طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة فريقه أمام إنبي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أبوجريشة قائلًا :"كعادتى لا أحب الحديث عن التحكيم، فضلا عن عدم رؤية ركلة الجزاء التي

احتسبت ضدنا لكن الأخطاء كانت تفوق كل أخطاء التقدير".

وشدد مدرب الإسماعيلى :"لجنة الحكام تؤكد أنها ستعاقب الحكام فى السر فما الفائدة التى ستعود علينا من ذلك ؟ ".

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وأتبع أبو جريشة قائلًا :"أخطاء التحكيم حرمتنا من الفوز والارتقاء في جدول الدوري، فالفوز كان سيرفع رصيدنا إلى 16

نقطة ويقفز بنا للمركز الخامس".

وبسؤاله عن أداء الفريق أتم حديثه :" لم يكن الأداء جيدا على الإطلاق كانت هناك بعض الفردية على حساب مصلحة الفريق".

وشهدت مباراة الأسماعيلي وإنبي أخطاء تحكيمية من قبل طاقم التحكيم بقيادة سعيد حمزة بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق البترولى مشكوك فى صحتها فضلا عن عدم احتساب ركلتى جزاء قبل نهاية المباراة ، الأولى ارتطمت بيد مدافع انبى والثانية بعد عرقله همام طارق والتى على اثرها حدثت مشاحنات بين الجانبين.