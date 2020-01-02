سعفان الصغير يكشف تفاصيل طرده من مباراة الإسماعيلي ضد إنبي

أعرب سعفان الصغير، مدرب الحراس بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن استيائه من الحكم سعيد حمزة، الذي أدار مباراة الإسماعيلي وإنبي بالأمس، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.
قال سعفان: "الحكام ليسوا ملائكة، ومن الوارد أن يرتكبوا أخطاءً، لذلك يجب معاقبتهم فى العلن".
تحدث عن تفاصيل خروجه من المباراة قائلًا: "فور احتساب ركلة
أضاف سعفان قائلًا: "الأمر أصبح لا يطاق، وهناك ظلم تحكيمى بيّن، وأتمنى معاقبة رامى صبرى، مدافع إنبى بعدما قام بإشارات لناعقب تسجيله الهدف".
اختتم سعفان حديثه قائلًا: "لجنة الحكام خرجت علينا بقرارات غريبة، منها تعيين طاقم حكام نسائى، هل هذا فى صالح الكرة المصرية؟ وهل نحن قادرون على الرجال ليقوموا باختيار حكم نسائي؟ الأمر أصبح مزحة".
شهدت مباراة الأسماعيلي وإنبي أخطاءً تحكيمية من طاقم التحكيم، بقيادة سعيد حمزة، بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق البترولى مشكوك فى صحتها، فضلًا عن عدم احتساب ركلتى جزاء قبل نهاية المباراة، الأولى ارتطمت بيد مدافع إنبى، والثانية بعد عرقلة همام طارق، التى على إثرها حدثت مشاحنات بين الجانبين.
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