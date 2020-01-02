بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان اليوم في الدوري

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك وأسوان التي تجمع بينهما في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وأسوان:

يكون موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان:

ستكون مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز منقولة بشكل حصري عبر قنوات: أون سبورت، تايم سبورت، نايل سبورت.

يدخل الزمالك المباراة وسط حالة معنوية عالية بعد العودة من زامبيا بنقطة غالية بالتعادل مع زيسكو حافظت له على المركز الثاني في المجموعة بدوري أبطال أفريقيا، وجددت أمل المنافسة على التأهل لدور الثمانية في دور المجموعات.

وهو ما حرص كارتيرون على استغلاله بمطالبة

لاعبيه بضرورة اللعب بروح قتالية عالية من أجل استعادة الانتصارات على المستوى المحلي بعد أن أخفق الفريق في تحقيق الفوز خلال ثلاث مباريات متتالية منذ الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين.

حيث خسر الزمالك من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل سلبيًا مع سموحة والإنتاج الحربي ليفقد سبع نقاط كانت كفيلة بمنافسته على القمة حيث يحتل المركز الخامس برصيد ١٥ نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلى.

واستعد الفريق للمباراة بعد عودة اللاعبين من الراحة السلبية لمدة يوم واحد، ويعتمد كارتيرون على القوة الضاربة للفريق التى لعب بها المباراة الأفريقية الأخيرة باستثناء البدء باللاعب مصطفى محمد كرأس حربة مع الدفع بمحمد عبدالسلام كظهير أيمن بدلا من

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محمد عبدالغنى الموقوف مباراة واحدة بسبب الحصول على الإنذار.

من المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو

في الهجوم: أشرف بن شرقي وأوباما ومصطفى محمد

أما فريق أسوان فإنه يسعى، تحت قيادة مديره الفنى مجدى عبدالعاطى، للابتعاد عن دائرة الخطر والخروج من عنق الزجاجة بعد سلسلة من النتائج السلبية فى المسابقة أدت إلى إعلان عبدالعاطى تقديم استقالته قبل أن يرفضها مجلس الإدارة ويجدد الثقة به.

يحتل أسوان المركز قبل الأخير فى الجدول برصيد ٧ نقاط، حيث لم يحقق الفوز سوى فى مباراة واحدة على إنبى بهدف وتعادل فى أربعة لقاءات كان آخرها مع طلائع الجيش بهدف فى الجولة العاشرة بينما خسر خمس مباريات.

ويعتمد المدير الفنى على لاعبيه مسعد عوض فى حراسة المرمى، ومحمد طارق ومحمد إسماعيل وإبراهيم القاضى ومحمود نعيم لخط الدفاع، ومحمد الصباحى وموسى داو وأحمد عامر فى خط الوسط، وأحمد الصغيرى وفادى فريد وبادارا سيلا فى خط الهجوم.