لماذا غاب حسين الشحات وأجايي عن الأهلي أمام مصر المقاصة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، صعوبة مواجهة الفريق مع نادي ” إف سي مصر” يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الخميس: “نحترم فريق إف سي مصر وجهازه الفني، الذي يقدم مباريات قوية هذا الموسم”.

وأضاف أن المنافس قدم مباراة جيدة جدًا مؤخرًا أمام طنطا، وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد “ولديه عناصر مميزة، ومن ثم سنتعامل مع المباراة بكل جدية”.

وتابع: “نحترم جميع المنافسين، ولدينا هدف واحد ومحدد، وهو مواصلة الإنتصارات المحلية؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدوري المصري”.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق جاهز لمباراة الأحد، ولديه رغبة قوية في تحقيق الفوز، الذي سيكون دافعاً قوياً قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وقال مدير الكرة بالأهلي: “لدينا رغبة قوية في استعادة جونيور أجايي وحسين الشحات في المباراة القادمة؛ لتدعيم الفريق هجوميًا، خاصة أن الأهلي في أمس الحاجة لجميع عناصره؛ من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الإنتصارات المحلية”.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيطمئن من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على موقف الثنائي، ومدى إمكانية لحاقهما بمباراة إف سي مصر، مؤكدًا أن هناك متسعاً من الوقت لتجهيزهما قبل مواجهة الأحد المقبل.

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