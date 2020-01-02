اخبار الرياضه

اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم بتاريخ 01/02‏/2020 ، يفتح ستاد المكس بالأسكندرية أبوابه لاستضافة مباراة قوية في الدوري المصري، حين يستضيف فريق حرس الحدود نظيره بيراميدز في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، لحساب الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020/2019 .
ويأمل فريق حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري للخروج من دوامة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات حيث خسر من الاتحاد السكندري والأهلي والمقاولون العرب بهدف نظيف، وتعادل مع نادي مصر ثم انبي بدون اهداف، ويرغب الفريق العسكري في تحقيق فوزه الأول في الدوري منذ الفوز على مصر المقاصة بهدفين لهدف.

على الجانب الآخر فإن فريق بيراميدز منتشي بفوز هام على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين لهدف في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية وتصدره المجموعة، وكذلك الحال في بطولة الدوري الذي نجح في تحقيق فوزه الأول بعد 3 لقاءات بدون فوز، وتغلب على وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة الماضية.

 ويرغب فريق بيراميدز في تحقيق فوزه الأول المحلي تحت قيادة مديره الفني الجديد الكرواتي أنتى تشاتشيتش، بعدما حقق فوزه الأول أفريقيًا على حساب المصري البورسعيدي، ويحتل فريق حرس الحدود المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فريق بيراميدز في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا