اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH

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على الجانب الآخر فإن فريق بيراميدز منتشي بفوز هام على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين لهدف في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية وتصدره المجموعة، وكذلك الحال في بطولة الدوري الذي نجح في تحقيق فوزه الأول بعد 3 لقاءات بدون فوز، وتغلب على وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة الماضية.
ويرغب فريق بيراميدز في تحقيق فوزه الأول المحلي تحت قيادة مديره الفني الجديد الكرواتي أنتى تشاتشيتش، بعدما حقق فوزه الأول أفريقيًا على حساب المصري البورسعيدي، ويحتل فريق حرس الحدود المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فريق بيراميدز في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.