اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود مباشر في لقاء اليوم الخميس 2 يناير 2020

يلتقي فريقي بيراميدز وحرس الحدود ضمن الجولة الخادية عشر من الدوري المصري الممتاز 2020، يستضيف استاد المكس اليوم لقاء بين فريقي بيراميدز وحرس الحدود في لقاء قوي، يحتل نادى بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة ، حصل عليهم من فوز في أربعة مباريات وتعادل أربعة مثلهما ، وتلقي هزيمتان ، واليوم يستعد أمام نادى حرس الحدود الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة ، ويسعي في حصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على ترتيبه وعدد نقاطه بالدوري ، الجدير بالذكر أن نادى الأهرام إستطاع التغلب على فريق وادي دجلة في اللقاء الماضي وحقق الفوز بنتيجة هدف دون رد ، أحرزه اللاعب عبدالله السعيد في الدقيقة 75 من عُمر الشوط الثاني.