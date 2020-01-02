رياضة | محمد محمود يعود لألمانيا بسبب الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محمود يعود لألمانيا بسبب الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على سفر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى ألمانيا، الأحد المقبل، من أجل استكمال برنامجه العلاجي.

ويعاني محمد محمود من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في التدريبات الاستعداداية لانطلاقة الموسم الجاري، قبل أن يخضع لجراحة عاجلة في ألمانيا وتنفيذ برنامج علاجي قبل العودة.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى، قد اعتمد قرار سفر محمد محمود بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير، حيث يمكث اللاعب فترة تصل إلى 28 يومًا هناك، وسيعود إلى القاهرة فى 3 فبراير المقبل.

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وحرص الطبيب الألماني "فايير" على إجراء فحص سريع لمحمد محمود، أثناء زيارته وتواجده في الجونة الشهر الماضي.

وسيبدأ محمد محمود مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي في المانيا وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الخبير الألماني.

يذكر أن محمد محمود تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية علي التوالي، في بداية الموسم خلال مران الفريق، وأجرى اللاعب الجراحة بنجاح ويحتاج إلي فترة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر للعودة إلى الملاعب.