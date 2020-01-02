رياضة | موعد انطلاق قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد انطلاق قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك في التوصل لاتفاق مع إعلام المصريين على ظهور قناة النادي بشكل رسمي يوم 11 يناير الجاري، على أن يتم البدء في تسجيل الحلقات يوم 9 من الشهر ذاته.

وتبدأ قناة الزمالك بحفل كبير لرموز القلعة البيضاء ونجوم الفن والرياضة ومنهم محمد هنيدى وعمرو دياب ومدحت العدل وعصام كاريكا وطارق علام.

Advertisements

كان برومو قناة الزمالك ظهر أمس الأول على تردد 11449 أفقي معدل الترميز 27500 بدلًا من قناة دي إم سي كيدز.