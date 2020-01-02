رياضة | يرشلونة يخطط لضم نجم ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يرشلونة يخطط لضم نجم ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي برشلونة الإسباني ريكاردو بيريرا مدافع ليستر سيتي الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعبين، عرض خدمات مواطنه ريكاردو بيريرا، ظهير ليستر سيتي، على برشلونة.

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ويقدم بيريرا أداءً مميزًا مع ليستر هذا الموسم، مما جعله مطلوبًا من قبل أكثر من نادٍ كبير في البريميرليج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إعجاب مسؤولي برشلونة بقدرات بيريرا، لكن النادي الكتالوني لا ينوي دفع 40 مليون يورو القيمة المقدرة للاعب من قبل ليستر سيتي.

وينوي مسؤولو برشلونة استغلال أموال بيع البرتغالي نيلسون سيميدو في الصيف المقبل، للتعاقد مع ظهير جديد.