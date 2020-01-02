رياضة | مباريات ريال مدريد في بداية العام الجديد.. صدفة أم لعنة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات ريال مدريد في بداية العام الجديد.. صدفة أم لعنة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على خيتافي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك يوم السبت المقبل 4 يناير بملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز.

ويواجه النادي الملكي شبح البدايات الضعيفة في أولى مباريات طيلة الأعوام الخمس الماضية.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم، تقريراً يوضح البدايات المتعثرة للنادي الملكي في الأعوام الماضية.

بالعودة ليناير من العام الماضي 2019، بدأ الريال العام بتعادل إيجابي خارج القواعد ضد فياريال بنتيجة 2-2، قبل أن يسقط في ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام ريال سوسيداد بثنائية دون رد، وذلك في عهد سانتياجو سولاري.

تكرر الأمر ذاته في إفتتاحية عام 2018 أثناء تولي المدرب الحالي زين الدين زيدان مقاليد الأمور، حيث تعادل أيضاً أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2-2، ثم سقط على أرضه أمام فياريال بهدف نظيف.

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كان الإستثناء الوحيد من تلك الخيبات في مطلع عام 2017 مع زيدان، حيث فاز على أشبيلية بثلاثية بيضاء في كأس الملك، أعقبه خماسية نظيفة على غرناطة في الليجا.

وأطاحت لعنة بداية العام بالمدرب الأسباني رافائيل بينيتيز، الذي تعادل مع فالنسيا 2-2 في إفتتاح عام 2016.

ولم يسلم "صاحب العاشرة" كارلو أنشيلوتي من تلك اللعنة، حين خسر من فالنسيا بهدف دون رد في إفتتاح عام 2015.

ويبدو أن رحلة كولوسيوم ألفونسو بيريز لكن تكون سهلة على زيدان، حيث خسر رفاق خافيير بوردالاس مرة وحيدة هذا الموسم، مقابل خمس إنتصارات وتسع تعادلات في مشوار الفريق في الليجا هذا الموسم.

فهل تتواصل اللعنة على النادي الملكي، أم أن لزيدان وكتيبته رأي آخر؟

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين خلف المتصدر برشلونة.