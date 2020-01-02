رياضة | ليفربول يخطط لضم ثنائي نوريتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يخطط لضم ثنائي نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت تقارير إنجليزية اليوم، اهتماماً مفاجئاً من قبل نادي ليفربول الإنجليزي نحو لاعبين من فريق نوريتش سيتي الإنجليزي.

وكشف شبكة 90 min الإخبارية اللندنية، عبر شبكة "أتليتيك" أن ليفربول مهتم بضم الظهير الأيسر جمال لويس والجناح الأرجنتيني إيمليانو بونديا لضمهمها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وبالرغم من تواجد الفريق في مؤخرة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الفريق يمتلك بعض اللاعبين المميزين في عدة مراكز.

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وأضافت التقارير أن ليفربول كان يراقب الثنائي في الموسم المنقضي، أثناء تواجد الفريق في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" قبل أن يصعد الفريق مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يلعب الأرجنتيني بونديا في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر، وصنع 56 فرصة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، جعلته في المركز الثاني من حيث صناعة الفرص، خلف نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وسيعد صاحب الـ 23 عاماً بديلاً جيداً للثلاثي الأمامي ماني وفيرمينو وصلاح.

كما يلعب الأيرلندي الشمالي الدولي صاحب الـ 21 عاماً في مركز الظهير الأيسر، الذي يبحث ليفربول عن تدعيمه لإيجاد بديل للظهير الأيسر الوحيد في الفريق أندي روبيرستون.

جدير بالذكر أن ليفربول سيختتم الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم أمام شيفيلد يونايتد بملعب أنفيلد رود، حيث يحتل صدارة البريمييرليج برصيد 55 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.