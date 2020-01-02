رياضة | نجم ميلان في طريقه إلى باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ميلان في طريقه إلى باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي بات قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأفادة شبكة Italian Football TV عبر الصحفي الشهير جيانلوكا دي ماريزو، أن ميلان لا يمانع في رحيل اللاعب في يناير الجاري، في انتظار عرض قيمته 35 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

وأضافت التقارير أن اللاعب سيجتمع في غضون أيام قليلة مع مسئولي ميلان، من أجل بحث إمكانية رحيله.

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وجاء قرار التفاوض مع باكيتا، بتوصية من ليوناردو أراخو، المدير الرياضي للفريق الباريسي، والذي يعد أحد المعجبين باللاعب.

ويستهدف النادي الباريسي صفقة جديدة في وسط ميدان الفريق، في ظل إقتراب مغادرة الأرجنتيني الدولي لياندرو باريدس.

وتضع إدارة الفريق عدة أسماء لتدعيم وسط الميدان، على رأسها لوكاس باكيتا ولاعب يوفنتوس إيمري تشان ونجم برشلونة إيفان راكيتيتش والدانماركي الدولي كريستيان إيركسين.

جدير بالذكر أن بالذكر أن باكيتا إلتحق بالروسونيري في يناير الماضي 2019 من فلامينجو البرازيلي مقابل 38 مليون يورو.